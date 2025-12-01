La Liga si stringe poco prima delle partite chiave infrasettimanali per Madrid, Barcellona, Atleti e Bilbao

HQ

La Liga è diventata più emozionante: quattro squadre sono separate solo da quattro punti, dopo il terzo pareggio consecutivo del Real Madrid contro il Girona domenica, e le eccellenti serie di vittorie di Villarreal e Atlético de Madrid. Dopo 14 partite, il Barcellona conduce di un solo punto:



Barcellona: 34 punti, 23 differenza reti



Real Madrid: 33 punti, 16 differenza reti



Villarreal: 32 punti, 16 differenza reti



Atlético de Madrid: 31 punti, 16 differenza reti



Nessuna squadra è rimasta imbattuta: il Barcellona ha perso due partite (contro Siviglia e Real Madrid), mentre il Real Madrid ha perso solo contro l'Atlético de Madrid a settembre, ma ha sprecato un vantaggio di otto punti con tre pareggi in trasferta consecutivi.

Partite infrasettimanali per Madrid, Barcellona, Atleti, Athletic

E, mentre la giornata successiva si svolge solo nel prossimo weekend, tre di queste squadre giocheranno a metà settimana (mentre le altre giocheranno il secondo turno della Copa del Rey): due partite avanzate dalla 19ª giornata, quella prevista per la seconda settimana di gennaio, dove si giocherà la Supercoppa di Spagna per i club successivi.



Barcellona vs. Atlético de Madrid: martedì 2 dicembre, 21:00 CET, 20:00 GMT



Athletic Club vs. Real Madrid: mercoledì 3 dicembre, 19:00 CET, 18:00 GMT



Il Barcellona ospita una partita contro l'Altético de Madrid, ricordando il gol subito all'ultimo minuto l'anno scorso, e dopo la recente sconfitta del Barça contro squadre "top" come PSG, Chelsea e Real Madrid; mentre il Real Madrid, con molti dubbi su Xabi Alonso, riceve l'Athletic Club, quarto in Liga lo scorso anno, ma ottavo quest'anno dopo sei vittorie, due pareggi e sei sconfitte.

Chi pensi guiderà la LaLiga questa settimana?