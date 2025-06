La line-up completa e il programma di Glastonbury 2025 sono stati rivelati

HQ

Mancano poco meno di tre settimane all'inizio di Glastonbury Festival 2025, con questo che è il più grande festival musicale che si svolge nel Regno Unito ogni anno in questi giorni. L'iconico festival è uno dei più popolari e ricercati in tutto il mondo, motivo per cui non sorprende che lo spettacolo presenterà alcune delle più grandi star e band di quest'anno.

La line-up completa del festival è stata rivelata per l'evento di quest'anno e c'è molto da aspettarsi. Per il Pyramid Stage principale, il primo venerdì sarà guidato da Alanis Morissette, Biffy Clyro e The 1975, tutti prima di essere seguiti il sabato da Raye e Neil Young and the Chrome Hearts. Domenica si concluderà il festival con le esibizioni di Rod Stewart, Noah Kahan e Olivia Rodrigo.

Per quanto riguarda le tappe aggiuntive, alcuni dei grandi nomi al Other Stage includono Charli XCX, The Prodigy e Snow Patrol, mentre possiamo aspettarci Scissor Sisters e Pinkpantheress su Woodsies, mentre Gary Numan e The Maccabees prendono The Park Stage. The Fratellis e Sam Ryder possono essere trovati su Avalon Stage, con Kate Nash e Reverend and the Makers anche su Left Field.

A tutto questo si aggiungono centinaia di altre esibizioni sui palchi principali e, per vedere esattamente chi si esibisce e dove, puoi vedere il programma completo qui.

Glastonbury 2025 si svolge tra il 25 e il 29 giugno.