Lo sviluppo tecnologico degli smartphone è diventato piuttosto stagnante, con aziende come Apple che offrono praticamente lo stesso dispositivo anno dopo anno. Ci sono alcuni innovatori là fuori, che si tratti del telefono da gioco ROG di ASUS, Nothing e le sue prestazioni di punta a prezzi più ragionevoli, e anche il numero crescente di pieghevoli e opzioni flip di ritorno. Ma l'innovazione come quella offerta dal cinese 8849 è rara.

Diciamo questo perché l'azienda ha presentato la sua linea TANK, con questi telefoni progettati per svolgere tutte le attività tipiche del telefono, tranne che per fungere anche da proiettore. Allo stato attuale, ci sono una moltitudine di opzioni nella linea, tra cui TANK 2, TANK 3S, TANK 2 Pro e TANK 3 Pro e, ad esempio, quest'ultimo promette un'enorme batteria da 23800 mAh alimentata da un chip Dimensity 8200 e offre una fotocamera da 200 MP e un proiettore in grado di fornire un display di 150 pollici.

Le linee TANK di 8849 sono anche conosciute con questo nome in quanto sono progettate per essere robuste e resistenti e perfette per coloro che desiderano un dispositivo più durevole. Sono anche abbastanza convenienti, con la versione da 18 GB di RAM del TANK 3 Pro attualmente valutata $ 700, anche se ammesso che sia in vendita poiché il prezzo tipico è di $ 950, che è ancora significativamente inferiore a un iPhone di punta oggi.

