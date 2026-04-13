La lista dei desideri di Graveyard Keeper 2 supera i 120.000 poche ore dopo l'annuncio ufficiale
Il seguito del gioco di simulazione di vita e gestione dei cimiteri è previsto per il 2026.
Ci sono innumerevoli giochi indie nel genere delle simulazioni di vita che hanno cercato di capitalizzare il successo di Stardew Valley. Probabilmente potresti nominarne una dozzina senza problemi, ed è possibile che uno di quelli nella tua lista sia Graveyard Keeper, poiché, nonostante il concetto sia radicalmente diverso, non solo si è ritagliato un posto nel campo affollato dei giochi di fattoria e simulazione, ma ha anche avuto successo per i suoi meriti, con una storia ricca e un gameplay che crescevano in profondità man mano che il gioco procedeva. Diversi DLC hanno anche ampliato la sua storia e le possibilità fino ai limiti del cimitero... o almeno così pensavamo.
La settimana scorsa è stato annunciato Graveyard Keeper 2, con uno stile artistico simile ma con notevoli miglioramenti agli sprite dei personaggi e alle luci, e molto probabilmente un passaggio verso una narrazione più orientata all'azione rispetto al suo predecessore. Abbiamo ancora solo un trailer (che potete guardare qui sotto), ma i fan sono entusiasti di ciò che hanno visto e lo hanno chiarito agli sviluppatori di Lazy Bear Games e al loro editore, Tiny Build.
È stato il CEO di Tiny Build, Alex Nichiporchik, a farci notare questo, riportando in un post sulla sua pagina LinkedIn che, appena 12 ore dopo l'annuncio, Graveyard Keeper 2 aveva raccolto oltre 120.000 nuove voci nella wishlist su Steam. E questo solo su PC, dato che sappiamo anche che il gioco arriverà su Xbox, PS5 e Nintendo Switch.
Anche se, come tutti sappiamo, essere in una wishlist non garantisce sempre una vendita, un numero così alto in così poco tempo dimostra l'ampio appeal del gioco, e speriamo di avere il nostro esercito di zombie ben addestrati pronto entro il rilascio di Graveyard Keeper 2 entro la fine dell'anno. Lo suonerai?
E a proposito, se non hai ancora giocato al Graveyard Keeper originale, puoi scaricarlo gratis su Steam in questo momento, dato che l'editore lo sta regalando per un periodo limitato. Non perderetela!