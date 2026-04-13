La lista dei desideri di Graveyard Keeper 2 supera i 120.000 poche ore dopo l'annuncio ufficiale

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Ci sono innumerevoli giochi indie nel genere delle simulazioni di vita che hanno cercato di capitalizzare il successo di Stardew Valley. Probabilmente potresti nominarne una dozzina senza problemi, ed è possibile che uno di quelli nella tua lista sia Graveyard Keeper, poiché, nonostante il concetto sia radicalmente diverso, non solo si è ritagliato un posto nel campo affollato dei giochi di fattoria e simulazione, ma ha anche avuto successo per i suoi meriti, con una storia ricca e un gameplay che crescevano in profondità man mano che il gioco procedeva. Diversi DLC hanno anche ampliato la sua storia e le possibilità fino ai limiti del cimitero... o almeno così pensavamo.

La settimana scorsa è stato annunciato Graveyard Keeper 2, con uno stile artistico simile ma con notevoli miglioramenti agli sprite dei personaggi e alle luci, e molto probabilmente un passaggio verso una narrazione più orientata all'azione rispetto al suo predecessore. Abbiamo ancora solo un trailer (che potete guardare qui sotto), ma i fan sono entusiasti di ciò che hanno visto e lo hanno chiarito agli sviluppatori di Lazy Bear Games e al loro editore, Tiny Build.

È stato il CEO di Tiny Build, Alex Nichiporchik, a farci notare questo, riportando in un post sulla sua pagina LinkedIn che, appena 12 ore dopo l'annuncio, Graveyard Keeper 2 aveva raccolto oltre 120.000 nuove voci nella wishlist su Steam. E questo solo su PC, dato che sappiamo anche che il gioco arriverà su Xbox, PS5 e Nintendo Switch.

Anche se, come tutti sappiamo, essere in una wishlist non garantisce sempre una vendita, un numero così alto in così poco tempo dimostra l'ampio appeal del gioco, e speriamo di avere il nostro esercito di zombie ben addestrati pronto entro il rilascio di Graveyard Keeper 2 entro la fine dell'anno. Lo suonerai?

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E a proposito, se non hai ancora giocato al Graveyard Keeper originale, puoi scaricarlo gratis su Steam in questo momento, dato che l'editore lo sta regalando per un periodo limitato. Non perderetela!