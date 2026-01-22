La lista dei trofei sembra suggerire che Highguard verrà effettivamente lanciato la prossima settimana

Dopo la sua presentazione alla fine di The Game Awards a dicembre, abbiamo sentito pochissimo nulla dallo sviluppatore Wildlight Entertainment riguardo al loro sparatutto Highguard. Anche se questo può essere abbastanza normale per un videogioco, certamente non lo è per un gioco che si prevedeva sarebbe uscito circa sei settimane dopo la sua presentazione al mondo.

Ora mancano circa quattro giorni al lancio di Highguard e ancora non ci sono altre notizie o informazioni sul gioco. Anche se questo ha portato diversi fan a riflettere sul fatto che il titolo arriverà davvero come previsto il 26 gennaio, sembra comunque che questo sia il piano.

Lo diciamo perché Exophase ha ora condiviso l'intera lista Trophy per Highguard, fornendo ulteriori prove che il lancio avverrà come previsto tra pochi giorni. In totale, ci sono 33 Trophies da guadagnare (che probabilmente rappresentano direttamente la lista Achievement su Xbox/Windows) e molti dei quali si applicano alla modalità di gioco Raid Mode.

Puoi vedere l'elenco completo dei Trofei sopra, e ricorda che Highguard è previsto che uscirà su PC, PS5 e Xbox Series X/S come titolo free-to-play.