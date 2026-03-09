La Lituania avverte la Russia che sta espandendo le forze vicino al confine della NATO

HQ

Il servizio di intelligence lituano afferma che la Russia sta espandendo le unità militari lungo i confini della NATO e conferendo loro esperienza di combattimento in Ucraina, preparandoli potenzialmente a futuri conflitti con l'alleanza. La valutazione annuale avvertiva Mosca che potrebbe essere pronta per una guerra convenzionale su larga scala con la NATO entro circa sei anni se le sanzioni verranno revocate.

Il rapporto afferma che la Russia potrebbe ricostruire le proprie forze armate in una unità più grandi del 30-50% rispetto a prima della guerra in Ucraina, ripristinando al contempo le riserve di armi e munizioni. Ha aggiunto che l'industria della difesa di Mosca ha aumentato la produzione con l'aiuto della Cina, riducendo la dipendenza dalla tecnologia occidentale.

I funzionari hanno anche avvertito che l'attività di sabotaggio russa in Europa sta diventando sempre più pericolosa, anche se hanno detto che diverse recenti interruzioni che hanno coinvolto cavi e oleodotti nel Mar Baltico sono state probabilmente accidentali piuttosto che deliberate. La Lituania, che confina con Russia e Bielorussia, rimane uno dei più forti sostenitori dell'Ucraina all'interno dell'UE e della NATO...