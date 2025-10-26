La Lituania chiude l'aeroporto di Vilnius e il confine con la Bielorussia dopo che oggetti non identificati sono entrati nello spazio aereo

HQ

Abbiamo appena ricevuto la notizia che la Lituania ha temporaneamente chiuso il suo aeroporto principale e i valichi di frontiera con la Bielorussia dopo che diversi oggetti, probabilmente palloni ad elio, sono stati rilevati nello spazio aereo della capitale. I funzionari collegano gli incidenti alle operazioni di contrabbando e criticano le autorità bielorusse per non essere riuscite a frenare l'attività. L'aeroporto aveva affrontato interruzioni simili all'inizio della settimana, costringendo a ripetute chiusure. Le autorità hanno in programma di valutare la situazione in una riunione sulla sicurezza nazionale, sottolineando che le chiusure sono necessarie per mantenere la sicurezza e prevenire ulteriori interruzioni. Cosa ne pensa? Naturalmente, se volete approfondire i dettagli, potete farlo al seguente link. Go!