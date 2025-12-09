La Lituania dichiara lo stato di emergenza per i palloncini contrabbandieri provenienti dalla Bielorussia

HQ

La Lituania ha dichiarato lo stato di emergenza dopo che un'ondata di palloni riempiti di contrabbando lanciati dalla Bielorussia ha causato ripetuti disagi all'aviazione civile e sollevato preoccupazioni più ampie per la sicurezza.

L'emergenza autorizza le forze armate lituane a operare congiuntamente con la polizia o in modo indipendente, anche se le autorità non hanno specificato per quanto tempo le misure rimarranno in vigore.

La Bielorussia nega la responsabilità dei palloni e accusa la Lituania di aver messo in scena provocazioni, affermando che Vilnius rifiuta. La Commissione Europea ha recentemente avvertito che la situazione stava "peggiorando", definendo le incursioni dei palloni un "attacco ibrido".

Ministro dell'Interno Vladislav Kondratovic:

"Lo stato di emergenza è annunciato non solo a causa delle interruzioni dell'aviazione civile, ma anche per interessi di sicurezza nazionale."