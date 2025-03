La Lituania espande la spesa per la difesa e invita i produttori di armi a investire a livello locale

HQ

Le ultime notizie sulla Lituania . Il paese sta rapidamente espandendo le sue capacità militari mentre accelera la spesa per la difesa e incoraggia gli investimenti esteri nel suo settore della difesa in crescita, come riportato da Defense News lunedì.

Ora sappiamo che il paese prevede di acquistare carri armati Leopard 2A8 e veicoli da combattimento di fanteria CV90, aumentando al contempo il suo budget per la difesa al 5-6% del PIL dal 2026 al 2030. Ciò porrà la Lituania in prima linea nella spesa per la difesa della NATO.

Oltre a migliorare le sue attrezzature militari, la Lituania sta lavorando per attirare i produttori di difesa a stabilire impianti di produzione all'interno del paese. L'obiettivo è chiaro: sviluppare un'industria della difesa autosufficiente, rafforzando al contempo il fianco orientale della NATO.