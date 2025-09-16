La Lituania introduce l'addestramento con i droni per i giovani studenti vicino al confine con la Russia

HQ

I droni fanno notizia da un po' di tempo. Ora, la Lituania ha aperto scuole specializzate vicino al confine con la Russia, insegnando a bambini e adulti come assemblare, programmare e far volare i droni. L'iniziativa mira a rafforzare la difesa nazionale in una regione in cui le tensioni rimangono elevate. Gli studenti stanno imparando a utilizzare diversi tipi di droni, tra cui quadricotteri e modelli FPV, sia in simulazioni che in esercizi pratici. "Si tratta di costruire capacità difensive militari, che la Lituania sta prendendo molto sul serio, vivendo nel vicinato con Russia e Bielorussia", ha dichiarato il viceministro della Difesa Tomas Godliauskas. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!