Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Notizie dal mondo

La Lituania introduce l'addestramento con i droni per i giovani studenti vicino al confine con la Russia

Le scuole lituane stanno insegnando a bambini e adulti a utilizzare i droni come parte dell'educazione alla difesa nazionale.

HQ

I droni fanno notizia da un po' di tempo. Ora, la Lituania ha aperto scuole specializzate vicino al confine con la Russia, insegnando a bambini e adulti come assemblare, programmare e far volare i droni. L'iniziativa mira a rafforzare la difesa nazionale in una regione in cui le tensioni rimangono elevate. Gli studenti stanno imparando a utilizzare diversi tipi di droni, tra cui quadricotteri e modelli FPV, sia in simulazioni che in esercizi pratici. "Si tratta di costruire capacità difensive militari, che la Lituania sta prendendo molto sul serio, vivendo nel vicinato con Russia e Bielorussia", ha dichiarato il viceministro della Difesa Tomas Godliauskas. Cosa ne pensa? Naturalmente, se vuoi saperne di più, puoi farlo tramite il seguente link. Go!

La Lituania introduce l'addestramento con i droni per i giovani studenti vicino al confine con la Russia
Padvarionys, LITUANIA - 18 agosto 2021: confine lituano - bielorusso. È anche la frontiera esterna dell'Unione europea e dello spazio Schengen // Shutterstock

This post is tagged as:

Notizie dal mondoLituaniaRussiaBelarus


Caricamento del prossimo contenuto