La Lituania realizza una delle rimonta più veloci mai viste: nove punti in nove secondi

Le qualificazioni alla Coppa del Mondo FIBA 2027 stanno già offrendo grandi emozioni, inclusa una grande delusione per la Gran Bretagna, che ha vissuto una delle rimonta più veloci mai viste nel basket. La Lituania era a nove punti dalla Gran Bretagna con 9,9 secondi di rimanenza alla fine della partita... ma Ignas Sargiunas è riuscito a segnare tre triple in dieci secondi, passando da 80-87 per assicurarsi una vittoria per 89-88.

La prima tripla è arrivata a 9,9 secondi dalla fine, dando speranza alla loro squadra. Ma la Gran Bretagna ha segnato un tiro libero per avanzare oltre. Sargiunas ha segnato un'altra tripla a 3,5 secondi dalla fine, ma il possesso palla è stato per la Gran Bretagna. Tuttavia, Carl Wheatle inspiegabilmente ha mancato il passaggio, e Sargiunas è stato rapido a rubarlo e ha tirato quasi dal centro del campo... e segnò oltre il segnale della sirena, alla fine del tempo.

Questa è solo la prima partita di qualificazione ai Mondiali della serie, e la Gran Bretagna ha quasi non qualificato dopo che la British Basketball Federation è stata sospesa dalla FIBA per mancanze di governo. Sono andati vicini a battere la Lituania per la prima volta, ma dovranno riprovare la seconda volta che si affronteranno l'anno prossimo. Il prossimo passo per la Gran Bretagna è un viaggio a Reykjavik contro l'Islanda.