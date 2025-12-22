La lotteria natalizia spagnola diffonde allegria a León dopo uno dei peggiori incendi boschivi della storia spagnola

HQ

L'iconica lotteria natalizia spagnola, El Gordo, ha distribuito lunedì un record di premi di 2,77 miliardi di euro, portando particolare gioia nella provincia di León, devastata dagli incendi boschivi all'inizio di quest'anno.

Dopo uno dei peggiori incendi boschivi della storia spagnola

"Dopo l'estate terribile che abbiamo vissuto con gli incendi, sono molto emozionata, è travolgente," ha detto un vincitore alla radio locale.

Una grande quota dei biglietti vincenti è stata venduta in città come La Bañeza, dove i residenti si dividono centinaia di milioni di euro dopo che uno dei peggiori incendi boschivi della storia spagnola ha devastato la zona in agosto.

Il sorteggio, trasmesso a livello nazionale dal Teatro Real di Madrid, ha seguito una tradizione secolare con gli studenti che cantavano i numeri vincenti. Nonostante una breve interruzione da parte dei manifestanti, il rituale festivo si è svolto normalmente.

Per le comunità duramente colpite dalla tragedia, il regalo è stato descritto come un momento di sollievo e speranza, che conclude un anno in cui molti spagnoli si sono nuovamente rivolti a El Gordo non solo per la ricchezza, ma per la celebrazione condivisa e l'ottimismo.