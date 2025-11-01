La Ls Vuelta a España 2026 inizierà con la cronometro a Monaco

HQ

La Vuelta a España 2026 avrà anche un inizio internazionale: la prima tappa sarà una cronometro individuale nelle tortuose strade di Monaco, ha annunciato l'organizzazione questa settimana. La tappa, che si terrà il 22 agosto, partirà dal Casinò di Monte Carlo e terminerà nello stesso punto in cui termina il Gran Premio di Formula 1 di Monaco, per un totale di 9,6 km.

Non sarà la prima volta che Monaco ospiterà una tappa di un Grand Tour urbano, dato che anche il Tour de France 2009 è iniziato a Monaco. I ciclisti nel 2026 visiteranno anche lo Stade Louis II, la spiaggia del Larvotto e Port Hercule.

Sarà la prima volta che La Vuelta visiterà Monaco, residenza del ciclista di punta Tadej Pogacar, vincitore di quattro Tour de France. Pogacar, tuttavia, non corre alla Vuelta dal 2019, dove è arrivato terzo assoluto e ha vinto la sua prima tappa del Grand Tour.

La Vuelta non ha confermato il resto del Grand Tour (sarà annunciato il 17 dicembre in un evento stampa a Monaco), ma sappiamo che anche la seconda tappa partirà da Monaco. La prossima estate, il Tour de France avrà anche un inizio internazionale, con le prime tre tappe in Catalogna, in Spagna, con partenza da Barcellona. Anche il Tour de France femminile partirà dalla Svizzera.