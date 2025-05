La mafia italiana cambia strategia verso la collaborazione I gruppi criminali mettono da parte le rivalità per concentrarsi sui profitti derivanti dalla droga, dalla prostituzione e dagli appalti pubblici.

HQ Le ultime notizie sull'Italia . Secondo quanto riferito, le principali organizzazioni mafiose italiane stanno abbandonando le violente guerre territoriali a favore della cooperazione, in particolare nel traffico di droga e nel riciclaggio di denaro, ha detto la DIA in un rapporto annuale sui gruppi criminali organizzati. L'agenzia nazionale antimafia (DIA) avverte che le reti criminali stanno ora prendendo di mira i grandi progetti infrastrutturali, tra cui le opere pubbliche finanziate dall'UE e il previsto ponte sulla Sicilia, espandendo al contempo l'uso delle comunicazioni crittografate e del sistema bancario ombra cinese. Palermo, Italia - 8 maggio 2019: murale di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino a Palermo, capoluogo dell'isola di Sicilia // Shutterstock