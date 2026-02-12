La maggior parte degli sviluppatori di Highguard è stata licenziata

HQ

Era notte fonda qui in Europa. Milioni di spettatori attendevano con impazienza l'ultima rivelazione ai Game Awards 2025. Potrebbe essere Half-Life 3? Il prossimo gioco della squadra di God of War? Il seguito di Inside? The Elder Scrolls VI? No. Gli ex sviluppatori di Titanfall 2 e Apex Legends hanno presentato Highguard, un gioco multiplayer che sembrava molto simile a molti altri giochi che vediamo oggi. Siamo abituati a questo tipo di show che finiscono con trailer molto emozionanti, quindi si poteva sentire la delusione tra il pubblico. Anche giocatori di tutto il mondo hanno espresso le loro opinioni online, e sembrava che la grande maggioranza lo odiasse. Questo mi ha fatto credere che fosse solo questione di tempo prima che avvenisse l'annuncio di stasera.

Alex Graner, uno dei level designer di Highguard, conferma che la maggior parte degli sviluppatori di Wildlight Entertainment è stata licenziata oggi. Questo significa sicuramente che Highguard non riceverà tanti cambiamenti e miglioramenti come gli sviluppatori hanno detto dal lancio, il che significa che dovrà accadere un miracolo affinché il gioco sia ancora online e disponibile in vendita tra uno o due anni.

Anche se fosse prevedibile, è ovviamente un vero peccato vedere persone licenziate. Soprattutto dopo aver provato a "salvare" il gioco non con uno, ma con due grandi aggiornamenti.

Questo e Concord dimostrano davvero che creare giochi multiplayer che possano essere chiamati sparatutto eroici è pericoloso al giorno d'oggi. Sembra che gli sparatutto a estrazione siano ora la nuova moda, quindi sarà interessante vedere se Marathon avrà più possibilità di quanto molti pensassero dopo i primi test.