La maglia da calcio di Pelé, indossata durante la finale della Coppa del Mondo 1958, fu venduta per quasi 5 milioni di dollari

HQ

Un'asta organizzata da Sotheby's a New York giovedì, chiamata 'The Beautiful Game Auction', piena di memorabilia del calcio, si concluse con la maglia di Pelé indossata durante la finale della Coppa del Mondo 1958 venduta per 4,9 milioni di dollari (3,6 milioni di sterline, 4,2 milioni di euro), rendendola il pezzo di memorabilia più prezioso mai venduto da Pelé e la seconda maglia da calcio più costosa mai venduta.

La maglia da calcio più preziosa venduta all'asta appartenne a Maradona, nella partita del gol della "Mano di Dio" contro l'Inghilterra, nella Coppa del Mondo 1986, venduta per 9,3 milioni di dollari nel 2022.

Incredibilmente, la stessa maglia ora venduta per quasi 5 milioni di dollari fu venduta per soli 105.600 nel 2004. Il significato della maglia, indossata da Pelé che allora aveva solo 17 anni e che aveva segnato due volte nella vittoria per 5-2 contro la Svezia, per la prima delle sue tre Coppe del Mondo, la rende "non solo un ricordo duraturo di uno dei momenti più importanti della storia del calcio, ma è principalmente collegata al momento stesso che ha catapultato Pelé a icona sportiva mondiale". secondo Brendan Hawkes, responsabile della strategia e dello sviluppo sportivo di Sotheby's.