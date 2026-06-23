La maglia della Coppa del Mondo 2010 di Iker Casillas è stata rubata da un museo a Madrid

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Un museo dedicato al calcio a Madrid ha riportato la scomparsa di uno dei pezzi più iconici della loro collezione: la maglia indossata da Iker Casillas durante la finale dei Mondiali 2010 in Sudafrica, tra Spagna e Paesi Bassi, terminata 1-0 con un famoso gol di Andrés Iniesta.

Il museo Leggende: La Casa del Calcio, situato nella piazza più centrica della capitale spagnola, ha inviato martedì una dichiarazione confermando la scomparsa della maglia. "La sua assenza è stata rilevata durante la revisione di routine effettuata nelle ultime ore. Data l'importanza storica e sportiva di quest'opera, il museo sta lavorando per chiarire le circostanze di quanto accaduto."

Sembra difficile credere che un visitatore possa rubare un pezzo così iconico del museo senza avvertire nessuno, ma sorprendentemente la maglia è scomparsa questa mattina senza lasciare traccia. Ora potrebbe essere nella collezione molto, molto privata di qualcuno... Oppure forse ricompare in un'asta illegale in futuro. Ciò che è certo è che un piccolo pezzo della storia del calcio spagnolo è scomparso, causando un duro colpo al museo.