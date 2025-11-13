La malattia genetica sessuale nascosta di Hitler rivela ancora più dettagli: Micropene (e solo una palla)

HQ

Come abbiamo riportato ieri, gli scienziati hanno sequenziato il DNA di Hitler da un divano macchiato di sangue prelevato dal suo bunker di Berlino nel 1945, rivelando che aveva la sindrome di Kallmann, una condizione genetica che compromette lo sviluppo sessuale e la produzione di testosterone.

Questo potrebbe, tra le altre cose, aiutare a spiegare la sua "quasi totale devozione alla politica" e la mancanza di relazioni personali. Ora, secondo il Times, questo rivela ancora più dettagli: tra questi, che probabilmente aveva il micropene (e solo una palla).

Micropene e una sola palla

Secondo il Times, questa condizione, che può interrompere lo sviluppo degli organi sessuali e ritardare la pubertà, significa che Hitler aveva una probabilità su 10 di avere un micropene (un fallo lungo meno di due pollici).

I risultati si allineano con un rapporto medico del 1923 che indica che Hitler aveva un solo testicolo, fornendo un contesto storico alla canzone dell'era della seconda guerra mondiale che prende in giro la sua virilità, una canzone molto famosa che puoi trovare nel video qui sotto.

Il professor Turi King dell'Università di Leicester, noto per aver identificato i resti di Riccardo III, ha guidato lo studio. E aggiunge: "Se Hitler avesse visto i suoi risultati genetici, si sarebbe mandato alle camere a gas".