La Malesia mette a tacere circa cento persone che chiedono asilo davanti a un ufficio ONU a Kuala Lumpur

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La polizia malese ha disperso una manifestazione che chiedeva asilo davanti all'agenzia ONU nella capitale del paese, Kuala Lumpur. Diversi camion hanno caricato circa cento persone, tra cui donne e bambini, insieme ai loro effetti personali, e li hanno portati via senza rivelare la loro destinazione, secondo un rapporto di Reuters.

I richiedenti asilo appartengono al gruppo etnico Rohingya, una minoranza musulmana apolida che è stata espulsa dalla Birmania (oggi Myanmar) a seguito della campagna genocida militare in quel paese nel 2017. Da allora, più di 700.000 Rohingya sono stati sparsi nei campi profughi in Bangladesh, Malesia, Thailandia e Laos, confinati in queste aree e costantemente colpiti da violenze e campagne d'odio locali. Queste 100 persone sono state allontanate dalle loro case dai residenti locali nello stato settentrionale di Penang e hanno viaggiato in autobus tutta la notte fino a Kuala Lumpur per richiedere il reinsediamento tramite l'UNHCR.

Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato lunedì che l'incontro fuori dall'edificio dell'UNHCR ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e ha avvertito che chiunque non abbia i permessi appropriati sarebbe stato trattenuto dalle autorità per l'immigrazione.