La Malesia mette a tacere circa cento persone che chiedono asilo davanti a un ufficio ONU a Kuala Lumpur
I rifugiati appartengono alla minoranza musulmana Rohingya, che da mesi è stata oggetto di una campagna di odio e disinformazione sui social media nel paese.
La polizia malese ha disperso una manifestazione che chiedeva asilo davanti all'agenzia ONU nella capitale del paese, Kuala Lumpur. Diversi camion hanno caricato circa cento persone, tra cui donne e bambini, insieme ai loro effetti personali, e li hanno portati via senza rivelare la loro destinazione, secondo un rapporto di Reuters.
I richiedenti asilo appartengono al gruppo etnico Rohingya, una minoranza musulmana apolida che è stata espulsa dalla Birmania (oggi Myanmar) a seguito della campagna genocida militare in quel paese nel 2017. Da allora, più di 700.000 Rohingya sono stati sparsi nei campi profughi in Bangladesh, Malesia, Thailandia e Laos, confinati in queste aree e costantemente colpiti da violenze e campagne d'odio locali. Queste 100 persone sono state allontanate dalle loro case dai residenti locali nello stato settentrionale di Penang e hanno viaggiato in autobus tutta la notte fino a Kuala Lumpur per richiedere il reinsediamento tramite l'UNHCR.
Il Primo Ministro malese Anwar Ibrahim ha dichiarato lunedì che l'incontro fuori dall'edificio dell'UNHCR ha suscitato preoccupazione tra il pubblico e ha avvertito che chiunque non abbia i permessi appropriati sarebbe stato trattenuto dalle autorità per l'immigrazione.