La Malesia ora sta qualificando il suo piano di riportare i rifugiati Rohingya in Myanmar "se ciò li mette a rischio"

HQ

I Rohingya sono una di quelle questioni trascurate che le Nazioni Unite non sono riuscite a affrontare, nonostante siano il più grande gruppo etnico apolide al mondo. I Rohingya sono un gruppo etnico musulmano del Myanmar, un paese buddhista, che per quasi ottant'anni è stato coinvolto in un ciclo di rivolte e colpi di stato militari, alternandosi tra brevi periodi di apertura politica e governo militare di ferro a pugno di ferro. I Rohingya sono sempre stati perseguitati, talvolta con violenza, nel loro paese e, dalla salita al potere nel 2007 dell'attuale giunta militare, sono stati chiaramente a rischio di pulizia etnica, da qui la diaspora della loro popolazione in tutto il Sud-Est asiatico.

Uno dei paesi più accoglienti, in parte grazie alla sua maggioranza musulmana, è la Malesia; tuttavia, nelle ultime settimane, tensioni tra i rifugiati Rohingya (etichettati come 'immigrati illegali' dal governo malese) e le comunità locali hanno costretto i rifugiati a chiedere assistenza all'UNHCR a Kuala Lumpur, ma sono stati intercettati e detenuti per diversi giorni dalla polizia. Dopo il loro rilascio, è stato deciso che sarebbero stati trasferiti in Myanmar in base a un accordo con il governo del Myanmar, ma ciò ha sollevato preoccupazioni sulla loro sicurezza tra la comunità internazionale. Oggi sembra che la Malesia abbia risposto a questa valutazione della situazione.

Secondo un nuovo rapporto di Reuters, un portavoce del governo malese ha dichiarato che i 5.000 rifugiati Rohingya non saranno rimpatriati in Myanmar se si determina che la loro vita sarà a rischio al loro ritorno. I Ministeri degli Affari Esteri e degli Interni stanno attualmente esaminando il piano per identificare i 5.000 rifugiati che dovranno essere restituiti in Myanmar, secondo una dichiarazione rilasciata dal Ministro delle Comunicazioni, Fahmi Fadzil, durante una conferenza stampa. "Il governo militare del Myanmar è disposto ad accoglierli, ma esamineremo i criteri e, se opportuno, li attuaremo. Il Primo Ministro ha osservato che non possiamo riportarli se la loro vita è in pericolo. Pertanto, il Ministero degli Affari Esteri sta esaminando varie questioni," ha aggiunto.

Human Rights Watch, un'organizzazione non governativa, ha esortato il governo a invertire i suoi piani, sottolineando che questi rifugiati affrontano persecuzioni e altre violazioni dei diritti umani in Myanmar. "Il governo malese dovrebbe dimostrare leadership regionale rispondendo alla crisi in Myanmar, piuttosto che riportare con la forza le persone vittime della brutalità della giunta militare", ha dichiarato Bryony Lau, Vice Direttore per l'Asia presso Human Rights Watch, in una dichiarazione.