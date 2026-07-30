La Malesia ottiene l'accordo del Myanmar per reinsediare 5.000 rifugiati Rohingya

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La questione dei rifugiati Rohingya in Malesia ha preso una piega cupa per questa comunità, che conta oltre 150.000 persone sfollate dalla loro terra d'origine in Birmania (oggi Myanmar) in tutto il Sud-est asiatico, ed è il più grande gruppo etnico sfollato al mondo.

A seguito degli eventi di questa settimana, iniziati quando le tensioni con le comunità locali nel nord della Malesia hanno costretto circa un centinaio di rifugiati Rohingya a attraversare il paese verso l'ufficio delle Nazioni Unite a Kuala Lumpur, dove, prima di poter incontrare i membri dell'organizzazione, sono stati arrestati e caricati su camion dalla polizia. Furono rilasciati due giorni dopo.

Ora, un nuovo rapporto di Reuters afferma che il Primo Ministro malese ha concordato con il governo del Myanmar di accogliere e reinsediare 5.000 rifugiati Rohingya provenienti dalla Malesia, dove non hanno lo status di rifugiati ma sono classificati come immigrati illegali.

Ciò significa che queste 5.000 persone (uomini, donne e bambini) torneranno nella loro terra natale in Myanmar, da dove sono state costrette a fuggire a causa di persecuzioni violente su motivi etnici, religiosi e xenofobi. Il Myanmar è un paese prevalentemente buddista, mentre i Rohingya sono un gruppo etnico musulmano. In Malesia (un paese a maggioranza musulmana) erano relativamente al sicuro, ma ora tutto ciò che possono fare è aspettare di vedere cosa farà il governo militare del Myanmar.

Né le Nazioni Unite né i governi di questi paesi hanno rilasciato dichiarazioni o fornito ulteriori dettagli riguardo al processo di reinsediamento o alla sicurezza di questi rifugiati.