La Malesia vieta i social media per i bambini sotto i 16 anni

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Come molti altri paesi nel mondo, la Malesia ne ha ormai abbastanza dei social media e del loro impatto negativo sui bambini, e sta introducendo un divieto totale per impedire alle persone sotto i 16 anni di utilizzare o creare account su queste piattaforme.

Le nuove regole sono giustificate dalla necessità di proteggere i giovani dal bullismo e ridurre la loro esposizione a contenuti cosiddetti dannosi o fuorvianti. Le piattaforme soggette al divieto includono Facebook, TikTok, Instagram e YouTube, dove le aziende che possiedono questi servizi devono implementare sistemi di verifica dell'età.

Le aziende che non rispettano le nuove regole rischiano multe fino a 10 milioni di ringgit malesi. Il paese si unisce così a un gruppo crescente di nazioni che cercano di limitare l'accesso dei bambini ai social media aumentando al contempo la loro sicurezza online.