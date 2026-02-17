La mancanza di moderazione di Steam lo rende un "campo di battaglia", secondo gli sviluppatori

HQ

La moderazione di Steam è stata nuovamente criticata da sviluppatori e curatori per non aver prevenuto molestie, bigottismo e abusi. I forum e in particolare le recensioni vengono messi in evidenza come luoghi dove gli utenti possono pubblicare commenti o dichiarazioni che vanno contro le politiche di Steam, senza comunque vedere questi post rimessi.

In un rapporto di The Guardian, l'emittente parla con numerosi sviluppatori e curatori per avere un'idea di come Steam stia diventando quello che uno sviluppatore definisce "il campo di battaglia per una sorta di guerra culturale." Nathalie Lawhead, una sviluppatrice indipendente degli Stati Uniti, ha dovuto parlare personalmente con un dipendente di Valve per far rimuovere una recensione del loro gioco, Successivamente si riferisce alle loro accuse di aggressione sessuale mosse nel 2019.

Altrove, comunità e liste di curatori che mettono in evidenza gruppi o culture particolari, come pagine di rappresentazione anti-LGBTQ+ come "NO WOKE", possono pubblicare discussioni che spesso degenerano in conversazioni che portano negatività insincera ai giochi che vediamo oggi. Uno sviluppatore ha menzionato un curatore particolare che lo aveva preso di mira, che segue gli sviluppatori per vedere se hanno pianto correttamente la voce di destra Charlie Kirk dopo la sua morte.

Valve è stata criticata per non aver moderato queste discussioni, ma si dice che il proprietario di Steam probabilmente non vuole essere visto come un censore della propria piattaforma. Ci sono occasioni in cui i commenti vengono rimossi, poiché le politiche di Valve non permettono "linguaggio offensivo o insulti" né "discriminazione"; è chiaro che questi casi possono rimanere su Steam, apparentemente più spesso di quanto vengano rimossi.