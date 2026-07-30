La mancanza di rifugi antiaerei sta aumentando la pressione sui civili ucraini

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La guerra in Ucraina mostra già chiari segni di avere un impatto sulla popolazione civile, mentre i militari continuano a frenare l'avanzata russa e a usare droni per sabotare le linee di rifornimento e le fabbriche russe dietro le linee del fronte. Tuttavia, la strategia di Mosca ora prevede attacchi con missili balistici sulla capitale ucraina, Kiev. Questi attacchi sono attualmente impossibili da contrastare per l'esercito ucraino, poiché non ha ancora ricevuto i sistemi di difesa aerea promessi dai suoi partner europei e NATO.

La situazione sta diventando sempre più grave perché, di fronte a questi attacchi, l'unico modo per i cittadini di proteggersi è correre a rifugiarsi in uno dei 4.000 rifugi antiaerei di Kiev - che però sono completamente inadeguati per la popolazione. Secondo il rapporto Reuters, solo 500 di questi rifugi sono effettivamente efficaci contro questo tipo di attacco, e il governo non potrà iniziare a costruire un nuovo mega-rifugio (previsto dal 2022) prima di settembre.

Le stazioni della metropolitana sono diventate anche un luogo alternativo dove passare la notte, ma il sovraffollamento e le tensioni tra coloro che vi montano le tende, la mancanza di supervisione da parte delle guardie di sicurezza e, in generale, il fallimento dell'amministrazione nell'affrontare questa situazione, minacciano di minare l'unica cosa che è rimasta salda dall'inizio del conflitto: il sostegno incrollabile dei cittadini alla politica di difesa di Zelensky.