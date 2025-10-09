La mania di Labubu potrebbe finalmente svanire

HQ

Se ti piacciono la moda o i giocattoli da collezione, probabilmente hai sentito parlare di Labubu. È anche possibile che tu non ti piaccia nessuna di queste cose e che tu le abbia comunque incontrate. Ecco quanto è stato grande il loro impatto. Ora, dopo mesi di esaurimento in pochi secondi, le bambole Labubu di Pop Mart stanno finalmente comparendo presso i principali rivenditori per una frazione dei loro prezzi precedenti. Secondo Forbes, questa improvvisa disponibilità suggerisce che la domanda, un tempo febbrile, di queste bizzarre figure di peluche potrebbe svanire, anche se un'altra creazione di Pop Mart, la Hirono Living Wild Doll, inizia a rubare i riflettori grazie a una recente approvazione di celebrità. Quello che una volta era un simbolo di scarsità e frenesia potrebbe ora stabilirsi in un oggetto da collezione più ordinario, potenzialmente rimodellando il mercato dei giocattoli guidato dalle tendenze che Pop Mart ha contribuito a innescare e il valore di queste piccole creature. Cosa ne pensa? È il momento di vendere?