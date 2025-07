La manutenzione programmata del Nintendo eShop porta a un ulteriore imminente clamore diretto

HQ

Ci sono stati molti rapporti e voci che sostenevano che un Nintendo Direct sarebbe accaduto dopo l'arrivo di Donkey Kong Bananza e prima della fine di luglio. Ora è il 29 luglio e non c'è ancora alcun segno del Direct, anche se mancano ancora un paio di giorni perché questo diventi realtà, qualcosa che non è ancora fuori dall'equazione dato che Nintendo ama annunciare Directs un giorno o due prima che accadano.

Ti starai chiedendo se ci sono stati ulteriori segnali che il Direct accadrà questa settimana, e c'è stato. Nintendo ha confermato che il eShop sarà sottoposto a manutenzione molto presto, nelle prime ore di giovedì, tra le 7:00 BST / 8:00 CEST e le 8:30 BST / 9:30 CEST. Per quanto riguarda il modo in cui questo potrebbe suggerire un Direct, i fan hanno notato che Nintendo tende a preparare l'eShop per uno spettacolo Direct eseguendo un po' di manutenzione poco prima, con questo che ancora una volta accade proprio in linea con una trasmissione prevista.

Un'ipotesi ragionevole è che se il Direct accadrà questa settimana, apparentemente giovedì 31 luglio, dovremmo aspettarci l'annuncio oggi o domani, probabilmente nel primo pomeriggio. Inoltre, se le notizie recenti sono qualcosa su cui basarsi, potresti voler tenere d'occhio Nintendo Today! poiché l'app mobile potrebbe ricevere un annuncio un po' prima che qualsiasi cosa raggiunga i social media, come nel caso delle Donkey Kong Bananza Direct e delle recenti The Legend of Zelda informazioni sul casting del film.