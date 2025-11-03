La maratona di New York batte due diversi record nella gara maschile e femminile

HQ

La maratona di New York si è conclusa con il risultato più combattuto di sempre nella gara maschile: il 34enne keniano Benson Kipruto ha tagliato il traguardo con soli duecento secondi di vantaggio sul connazionale, il 29enne Alexander Mutiso, ed entrambi hanno ottenuto lo stesso tempo di due ore, otto minuti e nove secondi.

Entrambi gli atleti si sono rapidamente distanziati dal resto del gruppo, ma Kipruto, che si è staccato negli ultimi 200 metri e stava alzando le braccia in segno di festa, non si è reso conto che Mutiso ha fatto uno sprint dell'ultimo minuto che lo ha quasi superato. Un altro keniano, Albert Korir, è arrivato terzo 37 secondi dopo.

Si tratta di un risultato ancora più vicino alla maratona dei Campionati mondiali di atletica leggera di Tokyo, con una differenza di trecento secondi.

Il record della maratona di New York battuto nella gara femminile da Hellen Obiri

Nella gara femminile, è stato battuto un record per la maratona di New York, quando la 35enne keniana Hellen Obiri ha terminato in 2:19:51, quasi tre minuti più veloce del precedente record di 2:22.31 stabilito da Margaret Okaya nel 2003.

La maratona di New York 2025 passerà alla storia anche come l'ultima maratona per Eliud Kipchoge, considerato il più grande maratoneta della storia, detentore del record mondiale tra il 2016 e il 2020, con undici medaglie d'oro nei Major e 2 medaglie d'oro olimpiche. Il keniano, che compie 41 anni mercoledì, è arrivato 17° alla sua prima partecipazione alla maratona di New York.

