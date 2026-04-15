La Marvel colpì duramente mentre Disney tagliava 1.000 posti di lavoro

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Disney è nel mezzo di una cosiddetta ristrutturazione, che purtroppo spesso è solo un linguaggio aziendale per licenziamenti massicci, e questa volta Marvel Studios ne sta sente l'impatto. Secondo un rapporto di Forbes, potrebbero perdere fino a 1.000 posti di lavoro.

È il nuovo capo Disney, Josh D'Amaro, a guidare questi cambiamenti dopo aver assunto la guida a marzo. L'obiettivo è snellire l'organizzazione, ridurre i ruoli sovrapposti e consolidare il marketing sotto un unico quadro – una mossa che ha già portato il reparto marketing a essere individuato come uno degli ambiti più colpiti.

Ma la colpita più dura questa volta è Marvel, dove i licenziamenti stanno colpendo sia gli uffici di New York che quelli di Burbank. Cinema, TV, fumetti, finanza, legale - quasi ogni dipartimento ne sta sentendo l'impatto. La cosa più sorprendente, però, è che quasi tutto il team di sviluppo visivo premiato di Marvel Studios è stato licenziato.

Marvel in realtà ha avuto difficoltà con il calo dell'interesse del pubblico e le produzioni costose fin da Avengers: Endgame del 2019, e non è chiaro come intendano cambiare la situazione. I licenziamenti probabilmente renderanno la situazione ancora più difficile, e forse è semplicemente una questione di Disney che vuole ridurre l'organizzazione a una scala che si adatti meglio al livello di interesse per Marvel.

Cosa significhi questo per i loro prossimi progetti resta da vedere, ma Spider-Man: Brand New Day debutterà a luglio ed è quindi quasi concluso. Per quanto riguarda lo stato del Avengers: Doomsday di dicembre, tuttavia, non sappiamo cosa aspettarci. Una cosa è chiara, però: la Marvel sta entrando in un periodo significativamente più difficile.