La Marvel darà il via a una nuova serie di fumetti di Iron Man nel gennaio 2026

All'inizio del 2026, Marvel Comics darà il via all'azione iniziando una nuova serie di fumetti basata su Iron Man. Inizierà a gennaio e introdurrà una nuova versione di Tony Stark e vedrà come l'inventore miliardario diventa un grande supereroe, con tutte le sfide e le tribolazioni che ciò comporta.

La sinossi della serie esprime: "L'impenitente Iron Man è un eroe che capita una volta nella vita, ma il cuore pulsante dietro l'armatura è un genio che capita una volta ogni secolo. Anni fa, Tony Stark stava bussando alla porta della morte, così ha creato l'armatura di Iron Man per sopravvivere! Cosa succede la prossima volta che la morte chiama? Quale arma crea allora? E se... Qualcun altro lo crea per primo? Queste domande hanno perseguitato Tony per anni, una bomba a orologeria dentro di lui in attesa di esplodere. Anche la femme fatale Madame Masque si è posta queste domande, e con il potere della Meccanica delle Idee Avanzate dietro di lei... È pronta a creare la prossima grande arma".

Questa serie a fumetti è scritta da Joshua Williamson con i disegni di Carmen Carnero. Parlando di aver dato le redini di Iron Man, Williamson ha spiegato:

"Parte del nostro slogan per questo libro è che Tony Stark è l'arma più pericolosa dell'Universo Marvel. Quando entrò nella grotta, Tony costruì l'armatura... ma dopo averci pensato di più, l'armatura non era quella che aveva costruito nella grotta. Tony ha costruito Tony".

La serie a fumetti debutterà con il suo primo numero il 28 gennaio e potete vedere uno scorcio della copertina qui sotto, che presenta un assaggio del design Mark 75 dell'iconica armatura.