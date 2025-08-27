La Marvel ha iniziato a lavorare al nuovo film X-Men

La Marvel sta ufficialmente lavorando al nuovo film X-Men. Da quando la Disney ha acquisito la 20th Century Fox, sapevamo che avremmo avuto alcuni crossover tra artisti del calibro di Deadpool, Wolverine e l'MCU. I Fantastici Quattro: Primi Passi ha già riportato a casa un team precedentemente legato alla Fox, e ora la Marvel sta lavorando su un altro.

Parlando con Empire,X-Men il regista Jake Schreier non ha potuto dire molto, ma ha confermato che il film è in fase di lavorazione mentre parliamo. "Non posso dire nulla al riguardo, ma abbiamo iniziato a lavorare su X-Men, e questo è ovviamente molto, molto eccitante", ha detto.

Schreier ha anche detto di aver imparato molto dalla regia di Thunderbolts*, un altro film corale del MCU. "La più grande curva di apprendimento per me è stata la proporzione tra l'azione e le scene più emotive e incentrate sui personaggi, e come, anche se sono più giorni di riprese di quanti ne abbia mai avuti, vengono mangiati abbastanza rapidamente dalle cose d'azione. Quando siamo arrivati alla fine, ci siamo sentiti come, 'Oh, ora sento che abbiamo capito come farlo un po' meglio'. "

Non siamo ancora sicuri di quando uscirà esattamente il nuovo film X-Men, ma sappiamo che è probabile che arrivi qualche tempo dopo Secret Wars nel 2027. Quindi, forse non trattenete ancora il respiro, ma la Marvel sembra avere un piano su quando dovrebbe realizzare il nuovo X-Men in futuro.