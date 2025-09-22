La Marvel rivela la "nuova fase" dei fumetti degli X-Men

HQ

Ora che l'era dei fumettiAge of Revelation X-Men è giunta a una conclusione, vi starete chiedendo cosa c'è in serbo per i mutanti. Marvel ha rivelato una nuova serie di fumetti che seguirà questo capitolo, nota come Shadows of Tomorrow, e ha anche rivelato quando inizierà e attorno a quali personaggi ruoterà inizialmente.

A partire da gennaio 2026, questa è descritta come una "nuova fase" per la narrazione X-Men, e inizierà con The Uncanny X-Men #22, Wolverine #14 e X-Men #23 a gennaio, per poi essere seguita da Cyclops #1 e Wade Wilson: Deadpool #1 a febbraio.

Ulteriori dettagli su questo prossimo capitolo di X-Men devono ancora essere condivisi, ma puoi vedere il teaser iniziale qui sotto.

