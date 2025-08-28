La Marvel sfoggia una nuova maschera realistica di Wolverine per permetterti di incanalare il tuo Hugh Jackman interiore

HQ

Strano dire che ci sono voluti 20 anni per vederlo, ma l'anno scorso abbiamo finalmente assistito al Wolverine di Hugh Jackman con una maschera, e ora puoi portare a casa il look iconico da solo poiché la Marvel ha collaborato ancora una volta con Hasbro come parte della gamma di merchandising Marvel Legends.

La maschera premium per il gioco di ruolo di Wolverine è una replica in scala 1:1 della maschera vista in Deadpool & Wolverine, completa di danni da battaglia, occhi bianchi e il caratteristico design nero e giallo. Ha un design di taglia unica, ma c'è un cuscinetto rimovibile che puoi usare per spremere un po' più di spazio nella maschera se hai una testa troppo grande.

La maschera è attualmente disponibile per il pre-ordine, con spedizione a partire dal 1° novembre di quest'anno. Non è il pezzo di merchandising più costoso in circolazione, ma costa $ 99,99, che è un bel centesimo per una maschera. Il fatto che venga spedito un giorno dopo Halloween potrebbe non aiutare a convincere chiunque speri di averlo come ultimo pezzo del proprio costume.

