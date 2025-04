La McLaren apre le porte al ritorno di Fernando Alonso, ma non in Formula 1

HQ

Fernando Alonso è meglio conosciuto per i suoi anni di successo in Formula 1, vincendo due titoli mondiali nel 2005 e nel 2006, ma ha anche avuto molto successo nelle gare Endurance, tra cui la vittoria del FIA World Endurance Championship nel 2019 e due volte la 24 Ore di Le Mans, nel 2018 e nel 2019, con Toyota.

Attualmente, Alonso sta lottando all'Aston Martin, sperando in una stagione migliore il prossimo anno, quando il lavoro di Adrian Newey produrrà risultati. A 43 anni, è il pilota più anziano sulla griglia, ma ha ancora benzina nel serbatoio... e un ulteriore futuro nel Motorsport quando si ritirerà definitivamente dalla Formula 1. Almeno, questo è ciò che ha detto Zack Brown, CEO di McLaren Racing.

Brown ha partecipato ai Laureus Sports Awards a Madrid, dove il team di F1 della McLaren è stato nominato come Squadra dell'anno (perdendo contro il Real Madrid). Alla domanda su Fernando Alonso su Marca, Brown ha detto che pensa che Alonso sia uno dei migliori (Alonso è stato terzo nel 2007, a solo un punto dal campione Kimi Räikkönen), e gli ha aperto la porta per tornare, ora che la McLaren ha in programma di competere nel FIA World Endurance Championship a partire dal 2027.

"Alonso è uno dei migliori, lo so perché ha lavorato per noi. È un atleta incredibile e, anche se i suoi giorni in Formula 1 finiranno presto, abbiamo già annunciato che torneremo a Le Mans, una gara che ha già vinto, e mi piacerebbe vederlo di nuovo su una McLaren".