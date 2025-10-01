La McLaren potrebbe vincere il Campionato Costruttori di Formula 1 a Singapore questo fine settimana

HQ

Il Gran Premio di Singapore, una delle gare di Formula 1 più glamour del calendario per le strade di Marina Bay, si svolge questo fine settimana (la gara è alle 14:00 CET, 13:00 BST di domenica 5 ottobre) e la McLaren potrebbe rivendicare il titolo Costruttori, con altri sei Gran Premi da disputare, senza contare Singapore.

Il mondiale piloti è ancora aperto tra Oscar Piastri (324 punti) e Lando Norris (299 punti), e anche Max Verstappen (255 punti), ma non c'è dubbio che la McLaren vincerà il campionato per squadre quest'anno, con 623 punti, più del doppio di Mercedes (290) e Ferrari (286).

La McLaren ha già mancato un "match point" lo scorso Gran Premio in Azerbaigian (quando Norris è arrivato settimo e Piastri non ha terminato, aggiungendo solo sei punti), ma ora è solo questione di quando. Il loro dominio è stato brutale: 12 vittorie su 17 per i ragazzi della McLaren.

Secondo Motorsport, ci sono ancora un massimo di 346 punti in palio nei sette Gran Premi rimanenti (con tre di essi in gare sprint): un weekend normale offre 43 punti per una squadra e un weekend con sprint offre 58 punti.

Data l'enorme differenza della McLaren, quest'anno avrebbero bisogno solo di 13 punti per rivendicare il titolo come miglior squadra. Hanno già vinto il titolo l'anno scorso, il primo dal 1998, con Coulthard e Hakkinen, e l'undicesimo assoluto.