La McLaren spera di migliorare questo weekend con l'alettone posteriore sperimentale: una nuova "ala Macarena"?

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La McLaren ha ottenuto solo quattro podi nelle prime sei gare della stagione di Formula 1, senza vittorie, classificandosi terza nella classifica costruttori con 141 punti, 121 in meno rispetto ai leader Mercedes. Il campione in carica Lando Norris non è riuscito a vincere un Gran Premio, ma la squadra britannica spera che il Gran Premio d'Austria di questo fine settimana sia una buona occasione per correggere la propria traiettoria.

"L'Austria è storicamente stata un circuito forte per noi e, sebbene non diamo nulla per scontato in un campo così stretto, siamo ottimisti che le caratteristiche della vettura e dei piloti si adatteranno nuovamente al circuito, mettendoci in corsa in testa", ha detto Neil Houldey, direttore tecnico per l'ingegneria applicata della McLaren, a Sky Sports, Speriamo che gli aggiornamenti che porteranno questo fine settimana facciano la differenza.

Questi includono "piccoli aggiornamenti di dettaglio intorno agli angoli posteriori dell'auto, oltre a un posteriore sperimentale". Secondo Sky, questo ala posteriore sarà simile a quello introdotto da Ferrari durante la pre-stagione, e fu soprannominato "l'ala Macarena", nome che prendeva perché può ruotare, in un movimento che alcuni hanno trovato simile alla famosa canzone spagnola degli anni '90.

La spiegazione tecnica è che, quando è in posizione rialzata, fornisce carico aerodinamico in curva, e quando è ruotato migliora la velocità in rettilineo. Anche la Red Bull ha presentato un'altra versione di questo concetto, e si prevede che McLaren farà lo stesso in Austria.