La McLaren vittoriosa nel GP di Cina con Oscar Piastri e Lando Norris primo e secondo

HQ

La McLaren ottiene un grande bottino in Cina, con entrambi i piloti che hanno conquistato il primo e il secondo posto al Gran Premio di Cina a Shanghai, con il 23enne pilota australiano Oscar Piastri che ha vinto il suo terzo Gran Premio da quando è entrato in Formula 1 con la McLaren nel 2023. Piastri ha dominato la gara ed è stato seguito dal suo compagno di squadra della McLaren Lando Norris, che ha vinto anche il Gran Premio della scorsa settimana in Australia.

Il terzo è stato George Russell, che è stato superato da Norris a un certo punto. Russell ha finito per assicurarsi un posto sul podio davanti a Max Verstappen, quarto, così come i piloti della Ferrari, che hanno migliorato i loro risultati la scorsa settimana ma hanno ottenuto un deludente quinto e sesto posto, con Leclerc che ha colpito accidentalmente Hamilton nel primo giro, causando danni alla piastra anteriore sinistra di Leclerc.

Dopo una P1 e una P2, Lando Norris guida la classifica piloti con 44 punti, seguito da Max Verstappen, George Russell e Oscar Piastri con 36, 35 e 34 punti. Nella classifica dei team, la McLaren è in testa con 78 punti, seguita dalla Mercedes con 53 punti e dalla Red Bull con 36 punti. Ora, ci sarà una pausa di due settimane prima del Gran Premio del Giappone dal 4 al 6 aprile.