La medaglia d'argento autentica dei Giochi Olimpici del 1896 è stata venduta per oltre 150.000 euro in Danimarca

Quanto pagheresti per una medaglia olimpica? Un acquirente ha pagato €154.140, ovvero £134.220 (incluso il premio d'acquisto) per una medaglia d'argento assegnata ai primi Giochi Olimpici moderni, tenutisi ad Atene nel 1896. La medaglia è stata venduta in un'asta online in Danimarca, dalla casa d'aste Bruun Rasmussen Arts Auctioneers.

Il prezzo iniziale richiesto era intorno ai 200.000-300.000 DKK (26.770 €), ma salì a 900.000 DKK, ovvero 120.422 €, escluso il premio all'acquisto, oltre 150.000 euro e oltre un milione di corone danesi, con premio d'acquisto. "La medaglia olimpica rappresenta un 'unicorno' tra i collezionisti internazionali — una rara fusione tra storia olimpica e culturale", ha detto Christian Grundtvig, capo del Dipartimento Monete e Francobolli di Bruun Rasmussen.

Tre volte il valore stimato per una vera medaglia d'argento delle Olimpiadi del 1896, tenutesi ad Atene, con la partecipazione di 14 paesi, inclusa la Danimarca. L'atleta che ha vinto questa medaglia è sconosciuto, ma alcuni ipotizzano che possa appartenere a Viggo Jensen, il primo campione olimpico danese di sollevamento pesi.

La medaglia, incisa dall'artista francese Jules-Clément Chaplain, raffigura una testa laureata del dio greco Zeus che tiene un globo, su cui la Dea della Vittoria, Nike, si trova con un ramo d'ulivo. Il rovescio mostra la roccia dell'Acropoli con il Partenone e l'iscrizione greca "Διεθνείς Ολυμπιακοί Αγώνες - Αθήναι 1896".