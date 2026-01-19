La mega-ambasciata cinese di Londra potrebbe ottenere il via libera questa settimana: la sua più grande ambasciata in Europa

HQ

Possiamo aspettarci una decisione sulla proposta mega-ambasciata cinese a Londra questa settimana, secondo The Guardian, che potrebbe migliorare le relazioni in vista del viaggio del primo ministro Keir Starmer a Pechino entro la fine del mese. I funzionari affermano che la domanda di pianificazione, presentata per la prima volta nel 2018, sarà probabilmente approvata lunedì o martedì.

La saga iniziò quando la Cina acquistò il sito della Royal Mint Court vicino alla Torre di Londra per £255 milioni, con l'intenzione di costruire la sua più grande ambasciata d'Europa. I ritardi nei consigli locali, le esitazioni politiche e le ripetute ricandidature hanno prolungato il processo, frustrando Pechino e bloccando i piani del Regno Unito di ristrutturare la propria ambasciata a Pechino.

Starmer e Xi // Shutterstock

Gli esperti affermano che il lungo ritardo è stato un sintomo di un governo britannico spesso "freddo e freddo nei confronti della Cina." Steve Tsang della SOAS osserva che la Cina ha considerato le battute d'arresto iniziali nella pianificazione come una cattiva fede, mentre Kerry Brown del King's College definisce la questione "simbolicamente difficile", riflettendo tensioni più ampie nella relazione bilaterale.

I servizi di sicurezza hanno valutato i potenziali rischi derivanti dallo spionaggio, ma ritengono che possano essere gestiti, nonostante la vicinanza dell'ambasciata ai principali cavi dati nella City di Londra. L'approvazione potrebbe aprire la strada a una maggiore cooperazione su commercio, intelligenza artificiale e altre iniziative diplomatiche, e rendere la visita di Starmer a Pechino più produttiva.

Nel frattempo, le proteste continuano fuori dal sito, con residenti locali e membri della diaspora cinese che presentano sfide legali. Brown avverte che, anche con l'approvazione, l'ambasciata rimarrà una "piaga perpetua" nelle relazioni tra Regno Unito e Cina, sottolineando la necessità di una posizione governativa coerente per gestire le preoccupazioni in corso...