La Mega Drive sta ottenendo un altro grande titolo mentre Lethal Wedding raggiunge il suo obiettivo Kickstarter

La scena Mega Drive (Genesis negli USA) rimane una delle più entusiasmanti tra i fan del retro, grazie soprattutto agli eccellenti strumenti di sviluppo. Questo ha portato al rilascio regolare di giochi davvero impressionanti e sontuosi che spesso spingono l'hardware a limiti da lasciarci senza parole se li avessimo visti nei primi anni '90.

Uno dei migliori sviluppatori è Mega Cat Studios, che negli ultimi anni ha pubblicato diversi acclamati giochi Mega Drive e di solito cerca finanziamenti tramite Kickstarter. Ora hanno lanciato un altro progetto, e ci sono voluti solo 90 minuti prima che raggiungessero il loro obiettivo. Questa volta è Lethal Wedding, dove i gangster rapiscono lo sposo proprio prima di un matrimonio.

Fortunatamente, la sposa è una forza con cui fare i conti e si mette in viaggio per salvare il futuro marito attraverso una violenza enorme. La premessa è descritta come segue:

"Quando una banda di pagliacci criminali rapisce lo sposo il giorno prima del grande giorno, spetta alla futura sposa e alla suocera riprenderlo. Salva il tuo futuro marito mentre combatti contro mostri da circo, teppisti della mafia e clown assassini.

"Preparati a sposare con impegno mentre affronti ostacoli folli e qualche problema madre-figlia. Dì "Sì, lo voglio" a proiettili e sangue in questo RPG-shooter con vista dall'alto.

"Sconfiggi clown criminali, potenzia le tue armi e raccogli potenziamenti e oggetti che potrebbero aiutarti a scoprire il mistero dietro la scomparsa del tuo futuro marito."

Il gioco offre il modo cooperativo in cui un giocatore assume il ruolo della sposa e l'altro di una suocera tosta, che lavorano insieme per farsi strada attraverso 30 livelli pieni di ogni sorta di malviventi.

Ti sembra divertente? Vai su Kickstarter e procurati una copia, dove puoi trovare il gioco su cartuccia completo di custodia e manuale per 60 dollari, ma ci sono sia edizioni più economiche che più costose.