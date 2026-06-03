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Lethal Wedding

La Mega Drive sta ottenendo un altro grande titolo mentre Lethal Wedding raggiunge il suo obiettivo Kickstarter

Mega Cat Studios ha avuto bisogno di soli 90 minuti per ottenere i fondi necessari per creare il gioco d'azione cooperativo.

La scena Mega Drive (Genesis negli USA) rimane una delle più entusiasmanti tra i fan del retro, grazie soprattutto agli eccellenti strumenti di sviluppo. Questo ha portato al rilascio regolare di giochi davvero impressionanti e sontuosi che spesso spingono l'hardware a limiti da lasciarci senza parole se li avessimo visti nei primi anni '90.

Uno dei migliori sviluppatori è Mega Cat Studios, che negli ultimi anni ha pubblicato diversi acclamati giochi Mega Drive e di solito cerca finanziamenti tramite Kickstarter. Ora hanno lanciato un altro progetto, e ci sono voluti solo 90 minuti prima che raggiungessero il loro obiettivo. Questa volta è Lethal Wedding, dove i gangster rapiscono lo sposo proprio prima di un matrimonio.

Lethal Wedding

Fortunatamente, la sposa è una forza con cui fare i conti e si mette in viaggio per salvare il futuro marito attraverso una violenza enorme. La premessa è descritta come segue:

"Quando una banda di pagliacci criminali rapisce lo sposo il giorno prima del grande giorno, spetta alla futura sposa e alla suocera riprenderlo. Salva il tuo futuro marito mentre combatti contro mostri da circo, teppisti della mafia e clown assassini.

"Preparati a sposare con impegno mentre affronti ostacoli folli e qualche problema madre-figlia. Dì "Sì, lo voglio" a proiettili e sangue in questo RPG-shooter con vista dall'alto.

"Sconfiggi clown criminali, potenzia le tue armi e raccogli potenziamenti e oggetti che potrebbero aiutarti a scoprire il mistero dietro la scomparsa del tuo futuro marito."

Il gioco offre il modo cooperativo in cui un giocatore assume il ruolo della sposa e l'altro di una suocera tosta, che lavorano insieme per farsi strada attraverso 30 livelli pieni di ogni sorta di malviventi.

Ti sembra divertente? Vai su Kickstarter e procurati una copia, dove puoi trovare il gioco su cartuccia completo di custodia e manuale per 60 dollari, ma ci sono sia edizioni più economiche che più costose.

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