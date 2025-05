La meravigliosa colonna sonora di Kid Icarus è stata aggiunta a Nintendo Music

HQ

Come probabilmente avrai già notato, se sei una delle tante persone che si abbonano a Nintendo Switch Online e hai dato un'occhiata all'app del servizio musicale di accompagnamento Nintendo Music, Nintendo si sta aggiungendo alla sua gamma a un ritmo vertiginoso.

Ora è stata aggiunta la colonna sonora di un altro gioco. Questa volta, è un vero e proprio momento clou (e uno dei preferiti in assoluto del sottoscritto) ad essere messo in evidenza, ovvero la classica cartuccia d'argento NES Kid Icarus del 1986. La serie è stata una delle meno utilizzate e ci sono solo tre titoli, il più recente è Kid Icarus: Uprising del 2012. Al giorno d'oggi, il personaggio principale Pit è per lo più conosciuto come un combattente nella serie Smash Bros..

La colonna sonora contiene un totale di 13 canzoni, la maggior parte delle quali possono essere considerate dei veri e propri banger. Il tempo di riproduzione è di 13 minuti e l'elenco dei brani è disponibile di seguito.