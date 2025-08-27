La Mercedes-Benz Concept AMG GT XX ha appena fatto il giro del mondo in meno di otto giorni, battendo i precedenti record

HQ

Mercedes-Benz sembra essere molto fiduciosa riguardo al suo prossimo modello elettrico noto come Concept AMG GT XX. Diciamo questo perché ha appena terminato un'enorme corsa da record in cui ha infranto tutti i tipi di record di velocità, distanza e resistenza, il tutto mentre sembrava attraversare il mondo intero in meno di otto giorni.

Certo, c'è un certo grado di indulgenza in questo, poiché invece di guidare in tutto il mondo, ha percorso la stessa distanza intorno al Nürburgring-Nordschleife, per un totale di 40.075 chilometri, che è stato completato in 13 ore, 24 minuti e 7 secondi, il che significa che ha raggiunto il compito a portata di mano con oltre 11 ore di anticipo.

Per portare a termine un'impresa così immensa, la Concept AMG GT XX doveva viaggiare alla velocità vertiginosa di circa 300 km/h, che le permetteva di percorrere oltre 5.300 chilometri al giorno. Viaggiare a questa velocità per un tempo così immenso ha anche significato per la vettura di infrangere 25 record di prestazioni, tra cui il maggior numero di distanze percorse in un periodo di 24 ore, che ha finito per essere di 5.479 chilometri, un'impresa che è stata di oltre 1.500 chilometri in più rispetto al record precedente.

Tutto questo è stato gestito grazie alla ricarica ultraveloce dell'auto elettrica, che ha permesso di fermarsi brevemente e ricaricare attraverso una connessione da 850 kW, il tutto prima di tornare in pista e continuare a battere record.

Mercedes-Benz osserva che la velocità a cui viaggiava l'auto non era nemmeno il suo picco, ma piuttosto un limite fissato dagli ingegneri che l'hanno determinata come la velocità ottimale per garantire un equilibrio tra la velocità in pista e le soste di ricarica per ottenere il miglior tempo di fine possibile.

Questo immenso sforzo ha incluso il giro del famoso circuito ben 3.177 volte e dimostra il livello di prestazioni di cui sono capaci i veicoli elettrici ai giorni nostri.

CONCEPT AMG GT XX ridefinisce le prestazioni: la piattaforma tecnologica polverizza i record mondiali in serie e viaggia "intorno al mondo in otto giorni" // Mercedes-Benz

