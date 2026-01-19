La metà dei The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered giocatori si ritira dopo circa 15 ore

HQ

Con l'avanzare dell'età, diventa sempre più difficile trovare il tempo per completare nuovi titoli. C'è sempre qualcos'altro all'orizzonte, e anche una gita di 40 ore può essere un bel compito al giorno d'oggi. Se guardiamo i dati su quanti giocatori finiscono una partita di dimensioni decenti, si vede che quasi nessuno si impegna le ore necessarie per raggiungere i titoli di coda.

Guardando i dati di Alinea Analytics (via FRVR) su The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, vediamo che circa la metà di tutti i giocatori ha giocato più di 15 ore di gioco. L'analista Rhys Elliot ha rivelato che, nonostante le 1,1 milioni di copie vendute su PS5, i giocatori sulla piattaforma non avevano intenzione di restare a lungo a Cyrodiil.

"Circa la metà dei giocatori di Oblivion Remastered su PS5 ha giocato per meno di 15 ore, dimostrando che la maggior parte delle persone ha soddisfatto la propria dose di nostalgia prima di progredire in modo significativo," Scrisse Elliot. Tuttavia, con il gioco che ha venduto più di un milione di copie, supponiamo che non importi quanto tempo i giocatori passano in un gioco come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, purché lo abbiano comprato.

Se guardiamo a Steam, un'altra piattaforma su cui ci si può aspettare prestazioni migliori considerando la disponibilità delle mod e altre funzionalità non disponibili su console, la storia è piuttosto simile. Solo il 7,6% dei giocatori ha completato la missione principale, con il 55% che ha chiuso un singolo cancello di Oblivion. Con il 90,3% dei giocatori che ha completato l'introduzione del gioco, questo dimostra quanto velocemente alcuni possano abbandonare un ritorno nostalgico come The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered.