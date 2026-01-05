La migliore serie TV dell'anno

HQ

5. Compito

All'inizio sembra quasi anonimo – un dramma poliziesco discreto con un'estetica contenuta, quasi essenziale – e tutt'altro che lo show più rumoroso dell'anno, ma sicuramente uno dei più costanti. Task è la definizione di slow burn, dove i dialoghi sono taglienti senza essere appariscenti, il ritmo è controllato e l'atmosfera è ricca. Ti fidi dell'atmosfera implacabile, dei personaggi ben scritti e delle conseguenze delle loro azioni. Il compito è gentile e silenzioso - ma anche impossibile da smettere - la prova definitiva che non servono esplosioni per ingaggiare.

4. La stretta strada verso il profondo nord

Richiede pazienza, ma The Narrow Road to the Deep North premia anche con una risonanza emotiva che pochi altri show TV possono vantare. Un dramma di guerra che si concentra su ricordi, senso di colpa e quelle ferite invisibili che non guariscono mai. Si muove senza soluzione di continuità tra diversi periodi temporali e mostra come le esperienze traumatiche persistano. Non ci sono risposte facili, né catarsi, solo emozioni crude raccontate attraverso una narrazione visiva incredibilmente precisa. Ogni sguardo, ogni pausa nel dialogo porta significato e peso in modo quasi riverenziale. The Narrow Road to the Deep North è un'esperienza profondamente commovente, che ci ricorda come il mezzo televisivo possa talvolta andare molto più in profondità del cinema.

3. Andor: Stagione 2

Se la prima stagione di Andor era un manifesto contro la disordinata Star Wars, la seconda stagione è il suo complamento. Questa è una fantascienza densa e intelligente sul potere, la resistenza e il prezzo a pagare il fatto di alzarsi e fare qualcosa contro l'ingiustizia. La serie osa anche fidarsi del suo pubblico. Non si dedica tempo a spiegare o semplificare e i punti non sono mai affrettati. No, crea tensione attraverso relazioni, fratture ideologiche e conflitti che si fanno lentamente escalar. È una TV per adulti in un universo troppo spesso trattato come una pubblicità per giocattoli. Cassian è ancora rinfrescante come protagonista, più logoro, più compromesso e molto più interessante. La seconda stagione di Andor dimostra che Star Wars funziona meglio quando osa essere politica, umana e un po' scomoda. Non è solo uno dei migliori show dell'anno, è uno dei sequel più forti degli ultimi tempi.

2. The Pitt

Un'altra serie ospedaliera. Sì, era il primo pensiero, ma The Pitt riesce in qualche modo a unire il classico con il nuovo pur eliminando tutta la superficialità. Invece, si concentra interamente sulle zone grigie della moralità e sul costante scontro tra ideali e realtà. Cosa è giusto, cosa è sbagliato? Il ritmo è veloce e ogni episodio sembra un cambiamento infernale, dove ogni piccola decisione ha conseguenze che cambiano la vita. The Pitt non romanticizza la professione infermieristica - la rispetta mostrando quanto sia implacabilmente difficile e impegnativa e il risultato è significativo - uno show TV che non solo intrattiene ma ti rode e ti accompagna. Un vero colpo che ti afferra e ti scuote fino al midollo.

1. Adolescenza

Non c'è mai stato dubbio su quale fosse la migliore serie dell'anno, e dal primo all'ultimo episodio, Adolescence è viscerale. È crudo, scomodo e costantemente intransigente. Un viaggio profondamente claustrofobico che si rifiuta di semplificare o semplificare. I genitori non sono mostri, la scuola non è una caricatura, e i giovani non sono né vittime né cattivi. Tutti sbagliano, tutti commettono errori, e le conseguenze sono permesse - per quanto orribili siano. I dialoghi risultano spaventosamente autentici e Owen Cooper è davvero brillante nel ruolo principale – che gli è valso anche un Emmy – il più giovane attore ad averne ricevuto uno. Niente di Adolescence è semplice o facilmente digeribile. Richiede presenza, non offre risposte chiare ed è incomparabilmente pesante - nel miglior senso possibile. Questa è una TV che ti resta addosso per settimane e mesi - che osa essere difficile e impegnativa - e vince. Senza dubbio la migliore serie TV dell'anno.