La millesima edizione di The Amazing Spider-Man debutterà a settembre, considerata il "numero più grande nella storia di Spider "

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È quasi il momento di festeggiare un'impresa davvero straordinaria. Dopo decenni e decenni di narrazione, la Marvel sta per debuttere il numero millesimo di The Amazing Spider-Man comics, poiché a settembre è in programma un grande evento per celebrare questo traguardo.

Questa storia sarà scritta da Joe Kelly e con disegni di Pepe Larraz, con Kelly attualmente lo sceneggiatore principale della saga moderna The Amazing Spider-Man, iniziata nell'aprile 2025, e Larraz un artista frequente (ma non esclusivo) della saga. Questa millesima edizione unirà la coppia e li vedrà unirsi a una "formazione di creatori all-star" che include John Romita Jr., Frank Miller, Peach Momoko, Stuart Immonen, Brian Michael Bendis, Dan Slott, J.M. DeMatteis, Patrick Gleason, Marcos Martin, Noah Hawley, creatore di Alien: Earth e altri. Tutti questi individui contribuiranno a quello che viene definito il "problema più grande nella storia dei Spider".

Per quanto riguarda ciò che questa storia coprirà, vedrà Spider-Man affrontare un nuovo supercriminale chiamato Ravage, con la sinossi che spiega quanto segue:

"Spider-Man affronta la sua più grande paura e il suo nuovo villain più spaventoso da decenni. Chi è questo Ravage? E come farà il suo potere che sconvolge la storia a costringere Peter a mettere in discussione la sua stessa eredità? È una delle battaglie più personali di Spider-Man fino ad oggi, e una che plasmerà il suo percorso per i prossimi 1.000 numeri!"

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Puoi vedere la copertina principale e quella alternativa qui sotto, tutte in vista del debutto del fumetto il 16 settembre. Per i seguaci dell'attuale run di Kelly su The Amazing Spider-Man, questo sarà anche il 36° numero della saga più ampia.

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