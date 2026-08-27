La miniera di carbone del Colorado sta per essere trasformata in un parco solare con 16.000 pannelli

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Quando si parla di produzione di energia, poche cose sono così sporche del carbone. Ecco perché la CBS ora riporta che una miniera di carbone in Colorado, di proprietà di un produttore di birra, è stata trasformata in una centrale solare per produrre energia significativamente più pulita.

In totale, la miniera dismessa conta ora 19 ettari (pensiamo a 26 campi da calcio) di celle solari, di cui 16.000, che producono sette megawatt. Questo fornisce a Molson Coors International il sette percento del suo fabbisogno energetico, e il CEO Jim Crawford commenta:

"Negli ultimi 150+ anni di storia di Golden Valley, ci siamo concentrati sull'efficienza, sulla ricerca di opportunità di miglioramento e sostenibilità."