La MLS riprende con un felice debutto per Griezmann, amareggiato per Lewandowski

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Con quasi nessun tempo per riposare dopo la fine della Coppa del Mondo domenica, il calcio è ripreso in Nord America con la Major League Soccer. Infatti, dopo la fine della stagione il 25 maggio, la stagione riprese venerdì 17 luglio per diverse partite.

L'Inter Miami ha giocato per l'ultima volta il 25 maggio, una vittoria per 6-4 contro Philadelphia grazie a una tripletta di Luis Suárez; due mesi dopo, mercoledì 22 luglio, i campioni in carica ottennero un'altra vittoria, un 3-2 contro il Chicago Fire, con una doppietta di Luis Suárez e un'altra di Preston Plambeck, ma senza né Leo Messi né Rodrigo de Paul in squadra, che si prese una pausa per questa e un'altra partita dopo aver giocato la finale.

Una vittoria... nonostante questo errore grave che diede a Chicago un vantaggio iniziale...

La partita segnò il debutto di Robert Lewandowski ai Chicago Fire, ma purtroppo non segnò e la sua squadra perse. Secondo EFE, sembrava poco adatto al ritmo più veloce e caotico della MLS, e ha rivolto diversi gesti arrabbiati ai compagni chiedendo calma e passaggi corti invece di passaggi lunghi. Fu sostituito dopo un'ora.

Il giocatore polacco non ha giocato ai Mondiali poiché la Polonia non si è qualificata, quindi ha avuto una pausa dalla fine della LaLiga e ha lasciato il Barcellona, con la MLS ripresa. Il suo debutto davanti ai tifosi locali di Chicago avrà luogo il 1° agosto e avrà un'altra partita a New York sabato prossimo.

Al contrario, Antoine Griezmann ha debuttato con l'Orlando City contro i San José Earthquakes. Anche se aveva già segnato con Orlando in un'amichevole, la partita di mercoledì è stata la sua prima in MLS, parte di una pesante sconfitta per 4-0 al PayPal Park.