La mod Bully Online è stata chiusa solo un mese dopo il rilascio

Il progetto Bully Online, una mod che ci ha permesso di giocare al popolare gioco Rockstar con gli amici, è stato chiuso per sempre. La mod è stata rilasciata intorno a metà dicembre dello scorso anno e ha permesso ai giocatori di girare il mondo insieme e partecipare a oltre 60 minigiochi.

Ora, secondo Insider Gaming, l'autore della mod, Swegta, ha confermato che verrà chiusa definitivamente. Un prossimo video su YouTube spiegherà esattamente perché la mod verrà chiusa, ma il punto è che non sarà giocabile. Essendo anche una mod online, il server andrà offline, il che significa che anche se hai scaricato Bully Online in anticipo, non potrai godertelo.

Il sito web del moderatore è già offline, quindi sembra che possiamo già dire RIP Bully Online, a malapena ti conoscevamo. Conoscendo la posizione di Rockstar sulle mod per titoli come GTA V, non è difficile capire perché Bully Online venga rimosso, ma finché non ne sapremo le ragioni con certezza, possiamo solo speculare su cosa abbia portato alla fine così precoce di Bully Online.