La modalità battle royale RedSec di Battlefield arriva questo pomeriggio

Ci sono state un'intera serie di voci su una modalità battle royale di Battlefield in arrivo subito dopo il lancio del gioco il 10 ottobre, ma in ogni occasione che EA ha colto per parlare del futuro del gioco, c'è stata una netta mancanza di questo progetto, nonostante le voci siano diventate sempre più comuni e rumorose. A quanto pare c'era un'ottima ragione per questo.

Battlefield RedSec, come è noto, è considerato come un'esperienza free-to-play che sembra essere un'esperienza autonoma per Battlefield 6. Essenzialmente, pensa a come Call of Duty: Warzone si trova separatamente dai capitoli principali, nonostante abbia modi per avviare e raggiungere il BR attraverso il normale lanciatore.

Ulteriori e completi dettagli sulla modalità rimangono poco chiari al momento della scrittura, ma questo cambierà molto, molto presto, poiché si dice che RedSec verrà lanciato più tardi oggi, 28 ottobre, probabilmente alle 15:00 GMT/16:00 CET.

