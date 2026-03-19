La modalità classificata di Marathon parte questo fine settimana: ecco come funziona

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Quando è stato lanciato all'inizio di marzo, Marathon era forse un po' essenziale. Questo faceva parte dei piani di Bungie, poiché lo sviluppatore di Destiny 2 voleva offrire alcune delle opzioni più difficili e impegnative una volta che i fan si fossero familiarizzati con il gioco. A tal fine, questa settimana Cryo Archive è stato ufficialmente aggiunto a Marathon e nel prossimo weekend verrà introdotta anche la modalità Ranked.

Il primo weekend classificato (Bungie tratta Marathon Classificato come Trials of Osiris?) si terrà questo prossimo weekend, con il calcio d'inizio previsto per il 21 marzo alle 17:00 GMT/18:00 CET. Poi andrà in onda fino allo stesso orario, il 24 marzo. Bungie sta trattando Ranked nella prima stagione di Marathon come una beta, il che significa che potrebbe risultare un po' strano e strano in certi punti, ecco perché una spiegazione di come funziona la modalità è utile.

Per prima cosa, il Ranked funziona un po' come un contratto, in cui accetti oggetti Holotag di valori diversi e poi devi saccheggiare oggetti di quel valore prima di estrarli per guadagnare punti. Puoi puntare in grande o in piccolo, a seconda di quanto velocemente vuoi salire di grado.

Allo stesso modo, ci saranno più livelli e sotto-livelli di grado, ognuno di Bronzo, Argento, Oro, Platino, Diamante e Pinnacle avrà tre sezioni numerate da affrontare. La posizione in ogni livello entro la fine della stagione determinerà l'oggetto con cui ricevi, che va dagli stili e titoli delle armi a quelli di Runner Shell e ai background dei giocatori. Ogni nuova stagione avrà anche ricompense Ranked uniche.

Per quanto riguarda ciò che ti serve per essere idoneo al livello Ranked, devi raggiungere il livello 25. Tutto qui.

Guardando a come viene organizzata la puntuazione, Bungie ha condiviso le seguenti informazioni:



Hai un target di punteggio fissato dai valori Holotag della tua squadra



Saccheggia oggetti preziosi per ottenere punteggio



Una volta raggiunto il tuo obiettivo di punteggio, esfiltra per ottenere i Punti Valutati



Se esfiltri prima di raggiungere il bersaglio, non ottieni punti classificati



Se muori, perdi Punti Classificati in base ai valori Holotag della tua squadra



Puoi ottenere punti bonus valutati, cioè capacità di sovraprestazione, saccheggiando gli Holotag dei giocatori nemici o raccogliendo Tag Chip da UESC e dagli eventi della mappa



L'Olologo che stai usando determina quindi il punteggio finale, cioè se non raggiungi il valore del bottino target, potresti essere penalizzato, simile a come se muori e perdi il tuo equipaggiamento.

Per il prossimo weekend, la mappa preferita sarà Perimeter e ci sarà solo una Low Stakes Queue disponibile per assicurarsi che i fan conoscano cosa offrirà la modalità. Nei weekend futuri sarà presente anche una Coda ad Alto Rischio che richiede ai giocatori di usare almeno Holotag di grado Platino e portare equipaggiamento valore 10.000 in ogni partita. Vuoi correre questo rischio?