La modalità multigiocatore di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater potrebbe essere già morta

HQ

Oggi qualche gioco che non sia Fortnite o Counter-Strike può mantenere una base di giocatori costante? Sta iniziando a sembrare che ogni due settimane si parli di un titolo multiplayer che non riesce a tenere i giocatori in giro, e ora l'argomento del giorno è la modalità Fox Hunt in Metal Gear Solid Δ: Snake Eater.

Fox Hunt è stato introdotto con un aggiornamento gratuito lo scorso ottobre e fa sì che i giocatori si affrontino in partite usando la loro furtività e la loro mente tattica. È un periodo piuttosto divertente se riesci a mettere insieme i giocatori di cui hai bisogno, ma come riportato da TheGamer e pubblicato dal creatore di contenuti Stealth, sta iniziando a diventare una vera sfida.

I giocatori su Steam dicono di non riuscire a trovare lobby, e anche chi ha messo centinaia di case da quando è uscito Fox Hunt ha detto già il mese scorso che si prevedono lunghi tempi di attesa.

Dovremo vedere se Fox Hunt riuscirà a riprendersi da questa perdita di giocatori, ma con così tanti giochi che oggi cercano di attirare l'attenzione del pubblico, sembra che anche una grande saga come Metal Gear stia faticando a trattenere i suoi giocatori.